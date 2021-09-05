يبحث الكثير من الطلاب، عن مصاريف جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط الجديدة 2021، بعد مرحلة انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي أرهقت الجميع سواء طلاب أو أولياء أمور، فضلا عن الدخول في مرحلة التنسيق.. «الوطن توضح معلومات عن الجامعة، وقرار إنشاءها والمصروفات الدراسية بها.

إنشاء جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم جامعة سفنكس تكون لها «شخصية اعتبارية خاصة»، ويكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح

كليات جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط

وتتكون الجامعة، من كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة والألسن والعلاج الطبيعي وطب وجراحة الفم والأسنان والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض.

شروط القبول بالجامعة

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتخصص الجامعة منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا وذلك لكل كلية على حدة.

تنسيق القبول بالجامعة

كلية طب الفم والاسنان حد أدنى للتقدم (85%)

كلية الصيدلة حد أدنى للتقدم (83%)

كلية العلاج الطبيعى حد أدنى للتقدم (83%)

كلية الهندسة حد أدنى للتقدم (75%)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية حد أدنى للتقدم (65%)

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

- المختبرات الطبية والتحاليل

- الأشعة والتصوير الطبي

- الطواريء والرعاية الطبية الحرجة

- تكنولوجيا صناعة تركيبات الاسنان

مصروفات جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط

تختلف قيمة المصروفات بالجامعة، باختلاف الكليات على النحو التالي:

طب الأسنان 110 ألف للعام الجامعي

الصيدلة 79 ألف للعام الجامعي

العلاج الطبيعي 69 ألف للعام الجامعي

ويضاف إلى ذلك 100 جنيه استمارة تقديم و3000 جنيه تأمين معامل و2000 جنيه رسوم إدارية، تسدد مرة واحدة عند التقديم.