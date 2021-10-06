تخفيض مصروفات الكليات لطلاب الثانوية العامة في جامعة سفنكس بأسيوط

أكد المهندس أسامة محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة سفنكس بأسيوط، أن الجامعة مستمرة في فتح باب التقديم والقبول المباشر بمقر الجامعة، وذلك لشهادات الثانوية العامة والمعادلة والعربية والأجنبية والأزهرية 2020و2021، لكلياتها المختلفة «كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية»، مضيفًا أن الجامعة قامت بعمل تخفيضات كبيرة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بمناسبة بدء العام الدراسة بها.

جامعة سفنكس تخفيض مصروفات الكليات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

بينما قال الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة، إن الرسوم الدراسية بجامعة سنفكس 2021 لمخلتف الكليات للعام الداراسي الجديد 2021ـ2022، وهي:

الرسوم الدراسية في كلية العلاج طبيعي والحد الأدنى

ـ ثانوية عامة 80%.

ـ الشهادات المعادلة والأزهرية 85%.

ـ الحد الأدنى للقبول لدفعة 2020 هو 90%.

- إجمالي المصروفات 73000 ألف جنيه.

الترم الأول 36500

الترم الثاني 36500

الرسوم الدراسية في كلية طب الفم والأسنان والحد الأدنى

- ثانوي عام 82%.

- الشهادات المعادلة والأزهرية 85%.

- الحد الأدنى لدفعة ثانوية عامة 2020 هو 90%.

المصروفات:

- إجمالي الرسوم الدراسية 115500 ألف جنيه.

- الترم الأول: 57750 ألف جنيه.

- الترم الثاني: 57750 ألف جنيه.

الرسوم الدراسية في كلية الهندسة والحد الأدنى

- ثانوية عامة 70%.

- الشهادات المعادلة والأزهرية 75%.

- الحد الأدني لدفعة ثانوية عامة 2020 هو 80%.

- إجمالي المصاريف: 38000 ألف جنيه.

- 15250 ألف جنيه الفصل الدراسي الأول.

- 15250 ألف جنيه الفصل الدراسي الثاني

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الصيدلة والرسوم الدراسية

- ثانوي عام 80%.

- الشهادات المعادلة والأزهرية 85%.

- الحد الأدني لدفعة ثانوية عامة 2020 هو90%.

- إجمالي المصروفات: 82950 جنيه.

- 33250 ألف جنيه الفصل الدارسي الأول.

- 33250 ألف جنيه الفصل الدراسي الثاني.

- إجمالي المصروفات صيدلة كلينيكال.

- 36600 ألف جنيه الفصل الدارسي الأول.

- 36600 ألف جنيه الفصل الدراسي الثاني.

الحد الأدنى في الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية

- ثانوي عام 62%.

- الشهادات المعادلة والأزهرية 65%.

- الحد الأدني لدفعة ثانوية 2020 هو 70%.

- إجمالي قيمة المصروفات: 40000 ألف جنيه.

- 16000 ألف جنيه الفصل الدراسي الأول.

- 16000 ألف جنيه الفصل الدراسي الثانية.

وأوضح «كباش» أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تنمو تخصصاتها، وهى كلية واعدة فى سوق العمل في مصر بصورة كبيرة وفق خطط واستراتيجيات، وذلك نتيجة اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والذي سيثمر بالمزيد من النجاح لخدمة صحة المواطنين.