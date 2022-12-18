«الزراعة» تشكيل لجانا للمرور على الزراعات ومكافحة الآفات

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، إنّ المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر نوفمبر 2022، حيث تبيّن تشكيل لجان للمرور على زراعات البصل بمحافظات «دمياط، والغربية، والبحيرة، والقليوبية، وبني سويف»، والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة، والمرور على محافظات «المنيا، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والدقهلية»، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر «البطاطس، والطماطم، والفلفل، والباذنجان، والخيار، والكوسة، والكنتالوب، والبطيخ، والبسلة، والفاصوليا، والكرنب»، حيث وجّه الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

تابع التقرير أنّه تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة، والمرور على زراعات المانجو والجوافة والنخيل في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض الموجودة بها.

النشاط الإرشادي

ولفت المعهد إلى عقد 22 ندوة إرشادية تابعة لندوات القمح المجمعة، بمحافظات «الإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، وجنوب سيناء، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد».

دورات تدريبية

وجرى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بعنوان «الطرق الحديثة لمكافحة أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية، والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية تحت ظروف التغيرات المناخية بمحافظة البحيرة» بمديرية زراعة البحيرة، وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان «المكافحة المتكاملة بأحدث الطرق لأهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، تحت ظروف التغيرات المناخية بمحافظة البحيرة، ومديرية زراعة الإسماعيلية، كما جرى عقد ورشة عمل بعنوان أمراض القمح والتغيرات المناخية «التحديات والرؤية المستقبلية» وذلك بتاريخ 15/11/2022.