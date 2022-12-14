أستاذ زراعة: تجهيز جزء من توشكى لزراعة المحاصيل الزيتية يقلل استيراد الزيوت

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، إنّ الدولة تستهدف التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي، وهو ما ساهم في مواجهة مصر للتحديات التي واجهت العالم من نقص سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قامت الدولة بالعديد من المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية بالآونة الأخيرة، مؤكدا أنّ تجهيز جزء من توشكى لزراعة المحاصيل الزيتية سيقلل من استيراد الزيوت.

مشروعات زراعية هامة بالـ 7 سنوات الأخيرة

وأضاف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات الزراعية المهمة بالـ7 سنوات الأخيرة أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، إذ استهدفت الدولة استغلال كل المحافظات التي لها ظهير صحراوي لزراعتها ليتم زراعة 13 منطقة جديدة كالفرافرة والوادي الجديد وقنا وأسوان والمنيا ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية، إضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى.

القمح والنخيل والمحاصيل الزيتية أبرز منتجات مشروع توشكى

وأشار أستاذ الززراعة إلى أهمية جولة رئيس الوزراء؛ لتفقد إحياء منطقة توشكى، كون مشروع توشكى «جنوب الوادي» قوامه يبلغ 500 الف فدان، لزراعة 1.3 مليون نخلة، إضافة إلى زراعة مساحات شاسعة من القمح، فضلًا عن التجهيز لزراعة عدد من المحاصيل الزيتية والتي ستقلل من استيراد مصر للزيوت.