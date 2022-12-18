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بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي في القصير بتكلفة 350 مليون جنيه

كتب:

هانى حسن
01:23 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
المهندس محمد عيسى

المهندس محمد عيسى

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير، الذي تمّ تنفيذه بتكلفة 350 مليون جنيه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

المشروع يشمل 5 محطات رفع

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنَّ المشروع يشمل 5 محطات رفع شامله شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطة المعالجة الثنائية طاقة 10 آلاف م3/ يوم.

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بعدة مناطق بمدينة القصير للتوجه لمقر الشركة بالقصير لإنهاء إجراءات التعاقد للتوصيل علي شبكة الصرف الصحي الرئيسية، مبينة أنَّها ستواصل الإعلان عن كل المناطق بالمدينة تباعًا.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها للمواطنين بجميع مدن المحافظة

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