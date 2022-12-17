افتتاح محطة الصرف الصحي في «الريفية» بمطروح بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محطة الصرف الصحي بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح، لربطها على الشبكة الرئيسية للصرف الصحي، لتقديم خدمة متميزة للأهالي، بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.

30 مليون جنيه تكلفة محطة الصرف بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم السبت، إن محطة الصرف الصحي تخدم عدة مناطق سكنية في مدينة مرسى مطروح، وتبلغ طاقة محطة الصرف الصحي 5000 متر مكعب في اليوم، وطاقة قصوى 13000 متر مكعب في اليوم، والطاقة المستقبلية 21,000 متر مكعب في اليوم.

وتتكون المحطة من عنبر تشغيل يحتوي على البيارة الخاصة بتجميع مياه الصرف الصحي سعة 60 متر مكعب، و3 طلمبات غاطسة تصرف 60 لترا في الثانية، برافع 17 مترا، ولوحة تشغيل الرئيسية، وعدد مولد قدرة 125 كيلو فولت تحت المظلة، وخزان وقود شهري ومبنى المحاولات، ويتضمن عدد 2 محولات، محول عامل زائد ومحول احتياطي، وغرفة الحارس تحتوي على غرفة وحمام، ومنظومة الدفاع المدني وإنذار الحريق وخط لطرح شبكات مختلفه تبدأ بـ 250 حتى 630 مللي بأطوال 13 كيلو مترا.

المناطق السكنية التي تخدمها المحطة

وأضاف محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المناطق السكنية التي تخدمها محطة الصرف هي عزبة فرنسا وجزء من عزبة السادات، وهي من المناطق المزدحمة بالسكان.

تكلفة محطة الصرف

وأشار المحافظ إلى أن تكلفه المحطة للأعمال المدنيه تبلغ 13 مليون جنيه، وتكلفة المحطة للأعمال الكهروميكانيكية 9 ملايين جنيه، وتكلفة أعمال خط الطرد 3 ملايين جنيه، وتكلفة أعمال شبكات الانحدار 5 ملايين جنيه، وإجمالي التكلفة 30 مليون جنيه.