«الصرف الصحي» بالإسكندرية تستجيب لـ43 ألف شكوى واستفسار خلال عام 2022

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استقبالها 42 ألفا و600 شكوى واستفسار هاتفي من المواطنين بمختلف مناطق الشركة على مستوى المحافظة، خلال عام 2022، بخلاف 533 شكوى استقبلها مركز خدمة العملاء.

وقال اللواء مهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تتلقى الشكاوى والبلاغات عبر جميع قنوات التواصل المفتوحة مع المواطنين سواء الخط الساخن 175 أو رقم الواتساب الخاص بالشركة 01201175175 أو من خلال منفذ خدمة العملاء بالديوان العام، بخلاف الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

أسباب شكاوى الصرف الصحي بالإسكندرية

وأوضح رئيس الشركة، في بيان اليوم، أن شكاوى الخط الساخن تنوعت ما بين «طفح صرف صحي - طلب سيارة كسح - غطاء بالوعة - ارتفاع منسوب المياه - تعديات - رفع رواسب - هبوطات».

إحصائيات شكاوى الصرف الصحي في الإسكندرية

وأضاف أن الشكاوى الهاتفية شملت 2448 شكوى بمنطقة الجمرك، و2766 شكوى بمنطقة العامرية، و10367 شكوى بمنطقة العجمي، و9615 شكوى بمنطقة المنتزه 1، و4992 شكوى بمنطقة المنتزه 2، و375 شكوى بمنطقة شرق، و4599 شكوى بمنطقة غرب، و7619 شكوى بمنطقة وسط، بخلاف 533 شكوى موزعة على 136 شكوى من البوابة الحكومية و169 شكوى للإدارة و150 شكوى واتساب صوتك مسموع و78 شكوى مياه.

اهتمام كبير لتوسيع قاعدة استقبال شكاوى المواطنين

وأكد رئيس الشركة أنهم يولون اهتماما كبيرا لتوسيع قاعدة استقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، والرد على استفساراتهم، وذلك في إطار الحرص على رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

أرقام وأماكن الشكاوى بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وتقوم الإدارة العامة للخط الساخن والإدارة العامة لخدمة العملاء باستقبال جميع شكاوى المواطنين، سواء بحضور المواطن، أو بالاتصال من أي هاتف على رقم 175، وإرسالها للمختص للعمل على حلها والمتابعة مع المواطن صاحب الشكوى والاطمئنان على زوال سبب الشكوى.