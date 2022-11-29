«الصرف الصحي» بالإسكندرية: التغيرات المناخية سبب غزارة الأمطار في المحافظة

استعرض اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، آثار التغيرات المناخية في مصر وخاصة في الإسكندرية، وكيفية مواجهتها، مشيرا إلى أن الغزارة الواضحة للأمطار في الفترة الماضية سببها التغيرات المناخية.

جاء ذلك في جلسة عامة لمناقشة خارطة الطريق بعد مؤتمر قمة المناخ (cop27)، ضمن جلسات المؤتمر الدولى العاشر الذي نظمه المعهد العالي للصحة العامة التعاون مع منظمة الصحة العالمية «مكتب شرق المتوسط»، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان «الصحة عن بعد».

وقال «نافع»، إن شبكة الصرف الصحي أصبحت غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية التي تتزايد عامًا بعد عام، وبناء على توجيه رئيس الوزراء يتم فصل مياه الأمطار عن الشبكة بناء علي استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، ما يساهم في الاستفادة القصوي من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

تحديات تواجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

كما استعرض التحديات التي تواجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات السابقة من التوسعات العشوائية والتغيرات المناخية والغاء شبكات مياه الأمطار السابقة وتقادم الشبكة.

استعدادات الإسكندرية لمواجهة أمطار 2023

وتم عرض جهود الشركة هذا العام استعدادا لموسم الشتاء القادم من تطهير ما يزيد عن 140 الف شنيشة ومطبق وما يزيد عن 3600 كم من الشبكات والمجمعات وبيارات 202 محطة رفع ومعالجة وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة.

وأشار نافع إلى أعمال المحاكاة التي تتم في بعض الميادين والأنفاق والشوارع الحيوية للتأكد من تطهير الشنايش واستيعاب الشبكة وتطهير المصارف التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

نشر 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة

وأكد أنه بناء على تقرير الأرصاد الجوية يتم نشر ما يزيد عن 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لا تستوعبها الشبكة، مشددًا على أن الشركة تسعى للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة بها بالاعتماد على الطاقة الشمسية في موقع 9ن أو توليد الطاقة الكهربائية من الحمأة بمحطة التنقية الشرقية.