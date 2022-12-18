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شيخ الأزهر: تمسكوا بلغتكم العربية وعلموا أولادكم أنها لا تتعارض مع التقدم

كتب:

إسراء سليمان
02:45 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

وجّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نصيحة لمتابعيه عبر فيس بوك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قائلا: «تمسكوا بلغتكم العربية، وحافظوا عليها، وعلموها أبناءكم، وازرعوا فيهم أنّ اللغة هُوية، وأنّ الحفاظ على الهُوية لا يتعارض مع الحداثة ورَكْب التقدم».

اليوم العالمي للغة العربية

وأضاف شيخ الأزهر: «اختُصَّت العربية دون بقية اللغات بفضائل عدة، فكانت وعاء لخاتم الرسالات، وشاهد عيان على تقدم المسلمين والعرب وتفوقهم في مختلف العلوم على مرِّ العصور».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.