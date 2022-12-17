أول مقطع دعائي لفيلم باربي يكسر حاجز المليون مشاهدة في 7 ساعات

كسر البرومو التشويقي الأول لفيلم باربي barbie، والذي طرحته الشركة المنتجة منذ 7 ساعات حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، للدعاية والترويج للفيلم المرتقب عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم في صيف 2023.

فيلم باربي يعرض في صيف 2023

وظهرت بطلة الفيلم مارجوت روبي، في المقطع الدعائي الذي لا تتجاوز مدته دقيقة و14 ثانية، حيث تجسد شخصية باربي الشهيرة، من خلال وجود فتيات صغيرات يلعبن بـ دمية تقليدية، وفجأة تظهر باربي بإطلالة جريئة ومميزة، لتبدأ الصغيرات في التمرد على الدمى اللاتي بصحبتهن، وتظهر بعد ذلك مدينة باربي باللون الوردي الذي طالما اشتهرت به.

أبطال فيلم باربي

فيلم باربي barbie بطولة مارجوت روبي، رايان جوسلينج، إيسا راي، ويل فيرل، مايكل سيرا، تأليف وإخراج جريتا جيرويج، وشاركها الكتابة زوجها نواه بومباخ، ومن المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 21 يوليو 2023 حسب ما تم الإعلان عنه في المقطع الدعائي على يوتيوب.

وحسبما ظهر في المقطع الدعائي لـ barbie، سيطرت الألوان الوردية والمتعة البصرية والمؤثرات الخاطفة للأنظار، حيث تدور أحداث الفيلم عن الدمية الشهيرة باربي التي تخرج من مدينتها إلى عالم البشر بسبب كثير من المشاكل.