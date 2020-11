في يوم ميلاده.. أفلام يحضر لها رايان جوسلينج

بدأ الممثل الكندي رايان جوسلينج أولى خطواته الفنية عام 1995 من خلال مشاركته في مسلسل Are You Afraid of the Dark، لينطلق بعدها في الكثير من الأعمال التي تخطى عددها الـ 40 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وفي عام 2006 ترشح "جوسلينج"، لأول مرة لجائزة أوسكار عن دوره الرئيسي في فيلم Half Nelson، وترشح لثاني مرة عام 2017 عن دوره الرئيسي في فيلم لا لا لاند.

وترشح جوسلينج لجوائز جولدن جلوب 4 مرات وحصدها مرة عن دوره في لا لا لاند، وترشح لبافتا مرة.

وجوسلينج الذي ولد 12 نوفمبر 1980، ليتم اليوم عامه الـ 40، يحضر حاليا لعدد من الأفلام بحسب موقع IMDB نرصدها في التقرير التالي.

فيلم Wolfman

تم الإعلان عن مشاركته في فيلم الرعب wolfman، وهو من إخراج لي وانيل، وتدور حكايته عن إصابة رجل بلعنة بعد أن يعضه ذئب. ولم يتم تحديد موعد عرض الفيلم.

The Gray Man

من إخراج أنتوني وجو روسو، ومأخوذ من رواية لـ مارك جريني، ويشارك كريس إيفانز في بطولة الفيلم، الذي لم يتم تحديد موعد عرضه.

فيلم Project Hail Mary

من إخراج كل من فيل لورد، كريستوفر ميلر، وسيناريو لـ درو جودارد ومأخوذ من رواية لـ آندي وير، ويحكي الفيلم عن رائد فضاء يحاول إنقاذ الأرض وهو وحيد في الفضاء الخارجي.

أما آخر مشاركات رايان جوسلينج كانت في الفيلم التلفزيوني My Favorite Shapes by Julio Torres عام 2019، كما شارك عام 2019 في فيلم First man.

وفي عام 2017 شارك جوسلينج في فيلم Blade Runner 2049، والفيلم القصير The Nice Guys: Word of the Day، وفيلم Song to Song.

ومن أشهر أفلام رايان جوسلينج، لا لا لاند عام 2017، والذي ترشح ل، 13 جائزة أوسكار، وحصد منها 6.