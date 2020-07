المخرج ليه وانيل يتولى أحدث أفلام الممثل رايان جوسلينج

يجري المخرج والممثل والكاتب Leigh Whannell، مفاوضات بشأن إخراج أحدث أفلام الممثل رايان جوسلينج.

الفيلم اسمه Wolfman، وسيكتبه أيضا Leigh Whannell، وكان قد ذكر موقع Variety منذ فترة أن ستديوهات يونيفرسال كانت تبحث عن مخرج لـ "Wolfman ".

وLeigh Whannell، أخرج 3 أفلام من قبل، وهي Insidious: Chapter 3 عام 2015، وفيلم Upgrade عام 2018، وأيضا فيلم The Invisible Man العام الجاري.

كما شارك Leigh Whannell في إنتاج 17 عملا، وكتب 22 وشارك كممثل في 34 عملا.

أما الممثل رايان جوسلينج، 40 عاما، شارك في أكثر من 40 عملا، أولها مسلسل Are You Afraid of the Dark عام 1995، وآخرها الفيلم التلفزيوني My Favorite Shapes by Julio Torres.

ويعد رايان جوسلينج لفيلم Project Hail Mary، والذي سيخرجه كل من فيل لورد وكريستوفر ميللر.

وترشح رايان جوسلينج لجائزتي أوسكار، الأولى عام عام 2007، عن دوره الرئيسي في فيلم Half Nelson

والثانية عام 2017 عن دوره الرئيسي في فيلم La La Land، والذي أخرجه Damien Chazelle.