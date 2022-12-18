«لا يحترمنا».. القصة الكاملة للأزمة بين ويجز و«الموسيقيين» بسبب «عز العرب»

«لم يحترمنا».. كان هذا عنوان الأزمة الأخيرة بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ومؤدي الراب ويجز، والتي وصلت إلى وقف إصدار تصاريح حفلات للمطرب الشاب في مصر، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بعد إعلان اختيار ويجز لتقديم أغنية «عز العرب» لكأس العالم 2022 في قطر.

تعود إلى الأزمة إلى بعد أيام قليلة من جلوس مصطفى كامل على مقعد نقيب «الموسيقيين»، حين دعا جميع مؤدي الراب إلى اجتماع لتقنين أوضاعهم مع النقابة، والتأكد من التزامهم باللوائح التي أقرها من بينها عدم وجود ألفاظ خارجة والحفاظ على الذوق العام، بالإضافة إلى ضرورة وجود فرق موسيقية في حفلاتهم، وحضر الاجتماع عدد كبير من مطربي الراب من بينهم أبيوسف، مروان موسى وعفروتو، بينما لم يحضر ويجز الاجتماع، وهو ما اعتبره النقيب «عدم احترام للنقابة»، وفقا لتصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية.

وبعد صدور أغنية «عز العرب» وإعلان غناء ويجز لها في كأس العالم، انتشرت الأخبار عن وقفه تماما عن الغناء في مصر، ووفقا لتصريحات المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول نقابة الموسيقيين، لـ«الوطن»، قال إن ويجز يجب أن يحضر لمقر النقابة ويمضى على التعهد الذى مضى عليه عدد من مطربي الراب، وهو ما ينص على إلزامه بإخطار النقابة في حال سفره للغناء في الخارج، وهي التصريحات الذي أثارت حالة واسعة من الجدل تطلبت تدخل النقيب.

نقابة المهن الموسيقية تكشف الوضع القانوني لـ ويجز

أصدر الفنان مصطفى كامل بيانا توضيحيا حول الوضع كاملا، ونفى خلاله كل ما تم تداوله عن منع ويجز من الغناء في كأس العالم أو تحويله لتحقيق لهذا السبب، وأنه فقط لا يحمل تصريح نقابي بالعمل داخل مصر بسبب عدم حضوره إلى مقر النقابة. وقال «كامل» عن الأزمة التي وصفها بـ«غير الحقيقية»، «مؤدي الراب ويجز لم يحضر لمقر النقابة نهائيا أسوة بباقي كل زملاء شعبته (شعبة الراب) منذ أن اتخذنا جميعا نقيبًا ومجلس إدارة قرارا بإلغاء جميع التصاريح السابقة وإعادة ضبط الأوضاع، ثم فإن مؤدي الراب ويجز نتيجة عدم حضوره لمقر نقابة المهن الموسيقية حتى الآن لم يحمل التصريح النقابي بالعمل حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية».

مصطفى كامل: ويجز يتعالى على المؤسسات الحاكمة لمهنته.. والصمت يدينه

وبالرغم من إعلان «النقيب» دعمه لـ ويجز بسبب تمثيله مصر أمام العالم كله، إلا أنه وجه له عدد اتهامات بعدم احترام النقابة في عدد من المداخلات الهاتفية في برامج تلفزيونية، قائلا: «استشعر من هذا الشاب بأنه يتعالى على المؤسسات الحاكمة لمهنته» في مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، متابعا: «إذا كان ويجز يرغب في إطفاء هذه النار فليخرج وينفي منع النقابة له من إحياء كأس العالم، والصمت يدينه شخصيا».