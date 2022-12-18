بلقيس فتحي تعلن مشاركتها في حفل ختام كأس العالم

أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مشاركتها في حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حاليا في قطر، إذ سافرت إلى الدوحة منذ أيام قليلة لإجراء التحضيرات الأخيرة من بروفات لأقوى حفلاتها الغنائية التي تنطلق على ملعب مباراة نهائي كاس العالم ستاد لوسيل قبل مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني.

تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2022

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقديم توليفة موسيقية غنائية تقدم بشكل مباشر من أرضية ملعب المباراة أمام العالم بحضور بلقيس فتحي وعدد من نجوم العالم أبرزهم دافيدو وعايشة وأوزونا وجيمس، وسيتم تقديم الفقرات الغنائية باللغتين العربية والإنجليزية.

وظهر كأس العالم في نسخته الأخيرة بشكل مشرف للعرب على جميع الأصعدة، سواء كانت الفنية بوجود فنان عربي في حفل الختام، وعلى المستوى الرياضي بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي وتحقيق المركز الرابع وأيضا على المستوى التنظيمي.

بلقيس في ختام كأس العالم

بلقيس قدمت كذلك الأغنية الدعائية لكأس العالم Light the Sky، وشاركها فيها مجموعة من الفنانين، وهم نورا فتحي ورحمة رياض، وحققت الأغنية صدى كبيرا في محركات البحث على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتنهي بلقيس عام 2022 بعددٍ من النجاحات الفنية داخل الوطن العربي اكتملت بالمشاركة في أهم محفل كروي في العالم وهو نهائي كأس العالم.

يذكر أن بلقيس أحيت الفترة الأخيرة عددا من الحفلات الغنائية داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان، وكان آخر أغنياتها أمام مرايتي وأخر أغنية باللهجة المصرية كان المزاجنجي.