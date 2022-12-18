شعبة الحبوب: أسعار الحبوب ستنخفض مع زيادة الإفراج عن السلع

قال عبور فرج، نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الرزاعية باتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الحبوب والبقوليات تتأثر بأي أزمات اقتصادية عالمية أو محلية، حيث تأثرت خلال الفترة الماضية بأزمة انتشار فيروس كورونا وكذلك الأزمة «الروسية - الأوكرانية» والتضخم العالمي.

وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك عددًا من السلع تعتمد السوق المحلية على استيرادها أكثر من إنتاجها، مثل الفول الذي تنتج منه مصر فقط 15% من احتياجها، وكذلك العدس الذي ننتج منه حوالي 2% فقط من الاستهلاك والذي يستخدم بشكل كبير جدا خلال الشتاء.

الإفراج عن الحبوب بالجمارك

وأشار نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الرزاعية، إلى أنّه خلال الفترة الماضية، خرج جزء من المنتجات الموجودة في الجمارك، والتي ستساهم بشكل كبير في خفض الأسعار عند زيادة المعروض، حيث إنه يتم الافراج عن عدد من المحبوب والمحاصيل من قبل الجمارك، خلال هذه الفترة، موضحًا أنّ هناك محاصيل وحبوب لدينا فيها اكتفاء ذاتي ولم تتأثر أسعارها.

ومن ناحية أخرى قال طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات في تصريحات سابقة له، إن قيام الدولة بتحديد سعر توريد للقمح للموسم 2022/2023 يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

سعر عادل للقمح

وأضاف أن وجود سعر عادل للقمح المحلي، الأمر الذي يشجع على زيادة معدلات توريد الأقماح، ما يقلل فجوة استيراد القمح من الخارج.