غرفة صناعة الحبوب: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح مستقرة، إذ تطرح وزارة التموين القمح بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وبالمقارنة بالسعر خارج وزارة التموين فإن السعر جيد جداً، فالسعر في السوق الحر يختلف من تاجر لآخر حيث يتراوح السعر ما بين 11 ألفًا إلى 11 ألفًا و200 جنيه للطن.

وأشار «السلاموني» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن وزارة التموين لا تدخر جهداً في تدبير القمح للمطاحن بسعر جيد، كما أن الكمية التي تقوم هيئة السلع التموينية بتوفيرها في الأسبوع الواحد 12 ألف طن، إذ إن هناك حجم طلب كبير مقارنة بالكمية المطروحة، مطالباً بزيادة الكمية المطروحة وإتاحة القمح للمطاحن الحرة.

أسعار القمح في السوق الحرة تختلف من شركة لأخرى

وأضاف «السلاموني» أن أسعار القمح في السوق الحرة تختلف من شركة لأخرى، فالمتحكم في سعر القمح هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر ونصف، كما أن مصر تنتج سنوياً حوالي 6 ملايين طن، يكفي لمدة ما بين 3 إلى 4 أشهر، وتحصل هيئة السلع التموينية على 4 ملايين طن من الإنتاج السنوي.

الدولة نفذت العديد من المشروعات الزراعية

وتوقع نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تصل الكمية التي تتحصل عليها هيئة السلع التموينية إلى 6 ملايين طن، إذ إن الدولة قامت بعمل العديد من المشروعات الزراعية، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج، وتستورد هيئة السلع التموينية حوالي 6 ملايين طن في العام، كما أن القطاع الخاص يقوم باستيراد ما بين 6 إلى 7 ملايين طن سنوياً.