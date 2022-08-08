رئيس شعبة الحبوب: الإنتاج المحلي يبشر بتوفير كميات كبيرة من الأرز في سبتمبر

تشير توقعات شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، إلى وفرة كبيرة في الإنتاج المحلي من الأرز خلال الفترة المقبلة مع استيراد كميات كبيرة من الأرز الصيني والهندي خلال الفترة الحالية، وهو ما يضمن انخفاض كبير في أسعار الأرز في الأسواق المحلية، الذي يعد أحد أبرز السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية خصوصا في الوجه البحري.

تراجع أسعار الأرز في شهر سبتمبر المقبل

وتوقع مصطفى النجاري رئيس شعبة الحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تتراجع أسعار الأرز في الأسواق المحلية في شهر سبتمبر المقبل مع غزارة الإنتاج المحلي.

وأرجع «النجاري»، سبب تراجع الأسعار الشهر المقبل إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي المتوقع من الأرز، وهو ما يٌبشر بمزيد من انخفاض السعر في منتصف سبتمبر المقبل، في ظل وفرة المعروض من السلعة الاستراتيجية.

وقال رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن أسعار الأرز الشعير سجلت نحو 15 جنيه للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن أسعار الأرز تتراوح وتتفاوت بين المضارب وفقاً لدرجة الجودة ونسبة الكسر في الأرز.

استيراد ما لا يقل عن 10 آلاف طن من الصين

وأوضح «النجارى»، أن حجم حجم المعروض من الأرز في الأسواق المحلية نحو 10.800 ألف طن، لافتاً إلى أنه تم استيراد ما لا يقل عن 10 آلاف طن من الصين، علاوة على أن الحكومة المصرية أعلنت عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن أرز هندي، ولم تصل حتى الآن.

وأكد أن الاتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية نصت على ضرورة إرسال أول 25 ألف طن من الأرز خلال النصف الثاني من شهر يوليو، بينما من المتوقع إرسال باق الشحنة التي تصل إلى 25 ألف طن أرز خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي، مشيراً إلى أن تلك الكميات والصفقات تعزز من الأرز بالأسواق المحلية وهو ما يدفع أسعار الأرز إلى الانخفاض.