بدء التحقيق في واقعة غرق شقيقتين أثناء غسل الأواني بنهر النيل بأسيوط

بدأت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط، تحقيقاتها في واقعة غرق سيدتين أشقاء أثناء قيامهما بغسيل الأواني على ضفاف نهر النيل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

بلاغ بغرق سيدتين

تعود أحداث الواقعة اليوم الأحد عقب تلقي اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط يفيد بورود بلاغا من الأهالي بقرية بني شقير بسقوط سيدتين أشقاء في مجري نهر النيل أثناء القيام بغسل الأواني.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، والأجهزة التنفيذية وتبين غرق «هناء. ج. س» 53 عاماً وشقيقتها «صفاء-30 عاماً» أثناء قيامهما بغسل الأواني المنزلية بنهر النيل، وجاري البحث عنهما من قوات الإنقاذ النهري.

حاولت إنقاذ شقيقتها

وقال محمد أحمد أحد أهالي القرية لـ «الوطن»، إنه أثناء قيام إحداهما بغسل الأواني بضفاف نهر النيل تعثرت قدمها فسقطت في المياه واستغاثت بشقيقتها التي كانت في المكان فحاولت السحب بها فانزلقت الأخرى وغرقتا سويا.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.