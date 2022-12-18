قناة القاهرة الإخبارية: غلق الشانزليزيه لمنع الشغب قبل وبعد نهائي كأس العالم

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في باريس، إن وزارة الداخلية الفرنسية أغلقت شارع الشانزليزيه لمنع شغب الجماهير قبل وبعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين التي تقام في الخامسة مساء اليوم.

14 ألف شرطي يستعدون لمتابعة الأجواء

وأضاف «شقير» في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية الفرنسي أعلن استعداد 14 ألف شرطي لمتابعة أجواء قبل وبعد المباراة تحسبًا للشغب الذي تقوم به جماعات من أقصى اليمين، التي تستغل دائمًا مباريات كرة القدم وتُحدث صدامات، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يجرون عمليات تخريبية من أجل السرقة.

ماكرون يحضر نهائي كأس العالم

وأشار إلى أن الفرنسيين قبل المباراة يتوقعون فوز منتخب بلدهم، والصحف تحدثت عن أهمية اللقاء، ووجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحة لحضور مباراة النهائي، والجميع يريد التتويج باللقب الثالث للديوك.