البنك المركزي يجري تعديلات على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب

كشف البنك المركزي المصري اليوم الأحد، 18 ديسمبر 2022، عن إجرائه تعديل بأحكام وضوابط الرقابة على حصيلة تصدير الذهب.

وأضاف البنك المركزي في كتاب دوري صادر على موقعه الرسمي، أنَّه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة بشأن إحكام الرقابة على حصائل تصدير المنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق، يجب الالتزام بالأحكام التالية فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

- في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن «المركزي» ليقوم بدوره في التعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق منعا لتنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.

- يتعين على البنك، إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة، قطاع التجارة الخارجية، وكذلك مصلحتي الجمارك والدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وأكد الكتاب الدوري للمركزي، استمرار سريان بقية بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري بتاريخ 28 أبريل 2013، والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.