رئيس «الشيوخ» يستقبل سفير الأردن بالقاهرة: علاقات البلدين نموذج يحتذى به

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال اللقاء، أنّ العلاقات «المصرية - الأردنية» تعد نموذجاً يُحتذى به للعلاقات «العربية - العربية»، منوها بوجود تطابق فى الرؤى بين البلدين وكذلك الحرص الواضح من القيادة السياسية للبلدين على مداومة التواصل؛ لبحث كل ما هو جديد و تبادل وجهات النظر بينهما؛ لتحقيق مصالح الشعبين و الأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وإدانة كل الانتهاكات الإسرائيلية وإعادتها إلى مسارها الصحيح في ضوء قرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «نحن كجهات تشريعية نحرص أن تكون العلاقات بين البلدين على ذات المستوى بين القيادات السياسية للبلدين».

ومن جانبه، نقل السفير أمجد العضايلة تحيات رئيس مجلس الاعيان الأردني، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ولمجلس الشيوخ الموقر، مشيدًا بمتانه العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنّ هناك تقارب في المؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية.

وأشاد سفير المملكة الأردنية بالنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، مؤكداً الدور الريادي لمصر في المنطقة.

وفى نهاية اللقاء، وجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدعوة لرئيس مجلس الأعيان الأردني لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.