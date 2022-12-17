وكيل مجلس الشيوخ: القمة الأمريكية الأفريقية ترسخ المكانة الإقليمية والدولية لمصر

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الولايات المتحدة - إفريقيا، جاءت لترسخ المكانة الإقليمية والدولية التي باتت تحتلها مصر بعد سنوات من الاهتمام المصري بالدوائر الاستراتيجية لسياستها الخارجية وإعادة الاهتمام للدائرة الأفريقية على وجه الخصوص، ما بلور بامتياز مفهوم قيادة مصر لمسار التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للقارة التي تنتمي إليها جغرافيًا وتاريخيًا.

وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،، أن الرئيس السيسي حرص خلال فعاليات القمة على طرح كل ما يتعلق بمطالب الدول الأفريقية من الشراكة مع الولايات المتحدة، مؤكدا اهتمام مصر بوجه خاص بالانفتاح على جميع الأطراف رغم الأجواء المتوترة التي تحيط بأوضاع السياسة الدولية جراء أزمات الحرب الروسية الأوكرانية و الطاقة و الغذاء و من قبلها جائحة كورونا.

فيبي فوزي: توجيه دعوة للسيسي من بين 40 قائدا لزيارة البتاجون

وأشارت إلى أن الملفت للانتباه أيضا هو الاهتمام الكبير الذي استقطبته مصر خلال القمة ممثلة في العديد من المؤشرات، من بينها دعوة الرئيس السيسي لزيارة وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، وهي الدعوة التي لم توجه لغيره من بين نحو أربعين قائدا دولة شاركوا في القمة، إذ أكد وزير الدفاع الأمريكي بوضوح أن مصر ليست فحسب دولة مركزية على المستوى الإقليمي والقاري بل على المستوى العالمي أيضا، الأمر الذي بدا واضحا في مساحات الشراكة والتنسيق معها في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبارها الدولة ذات الصلات الوثيقة مع جميع الأطراف والتي في الوقت نفسه تمتلك القدرة على تحقيق ذلك.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: «أيضا جاءت لقاءات الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لتؤكد المساحة التي تحتلها مصر في أجندة هذه الإدارة بقيادة الرئيس جون بايدن، والأمر نفسه تكرر على المستوى الاقتصادي من خلال لقاءات الرئيس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الصناعية والاقتصادية في مسعىً متميزٍ يحرص عليه الرئيس للترويج للمناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر ولتأكيد الجدية التي تتعاطى بها الدولة المصرية مع ملف الاستثمار بجميع أبعاده التنفيذية والتشريعية».

مصر حققت حضورا متألقا خلال القمة

وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت حضورا متألقا خلال القمة الأمريكية الأفريقية، يعكس بامتياز الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التكامل بين أهداف السياسة الخارجية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي وهي جهود أثمرت عن الكثير وسوف تستمر في إنتاج ثمارها خلال المرحلة المقبلة.