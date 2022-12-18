خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تحاول إيجاد بديل للغاز الروسي

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، إن أوروبا تحاول إيجاد مصدر آخر للطاقة بديلًا للغاز الروسي، من خلال مد كابل لنقل الكهرباء من أذربيجان.

سلامة: الكابل الذي يمر تحت البحر الأسود لا يرى النور

وأضاف «سلامة»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن هذا الحل البديل لن يحل محل الإمدادات الروسية من الغاز، ومن المتوقع أن هذا الكابل الذي يمر تحت البحر الأسود لا يرى النور، بسبب تكلفته الباهظة.

وأشار إلى أن النقطة الثانية لعدم تنفيذ هذا البديل، هي أن أذربيجان تُولد الكهرباء من مخزون الغاز لديها، وهذا يعني انخفاض الغاز القادم منها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب في العام، وبسبب إمداداتها المحدودة من المتوقع خفض الغاز.