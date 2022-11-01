محلل سياسي لـ «القاهرة الإخبارية»: الدول المعتمدة على الغاز الروسي ستتضرر خلال الشتاء

قال الدكتور كامل حواش، الكاتب والمحلل السياسي، إن المملكة المتحدة نفت أن يكون لها أي دور في تفجير خط الغاز الروسي، وروسيا تتهمها للمرة الثانية بتفجير خط الغاز، وتقول إن لديها أدلة لم تنشر للعامة، وهناك استياء من أن روسيا تتهمها دون أدلة، وبطبيعة الحال فكمية الغاز الداخلة إلى أوروبا قلت بسبب هذه التفجيرات، خصوصا والعالم مقبل على فصل الشتاء والدول المعتمدة على الغاز الروسي ستتضرر من ذلك.

الشعب البريطاني يساند نظيره الأوكراني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه على مدى ثلاثة رؤساء وزراء في بريطانيا خلال الـ3 أشهر الماضية، كان هناك مساندة من بريطانيا لأوكرانيا، خصوصا أن الشعب البريطاني وقف مع المهاجرين القادمين من أوكرانيا، موضحا أن من مشكلات الحرب أن المعلومات لا تصل بدقة كاملة، ومن المفترض أن نكون حذرين من المعلومات التي نسمعها.

بريطانيا أخذت موقفا مساندا لأوكرانيا

وأكد أن بريطانيا أخذت موقفا مساندا لـ أوكرانيا تحذر وتنبه من هذا التصعيد من جانب روسيا، لأن المنشآت العسكرية لا نراها على شاشات التليفزيون، ولذلك ليس هناك وضوح إذا ما كان يجرى الاعتداء عليها حسبما تصف روسيا أو أوكرانيا أم لا.

وعن إبحار السفن المحملة للحبوب من أوكرانيا، أشار إلى أن هناك العديد من السفن التي أبحرت محملة بالحبوب بالفعل، وتركيا تعمل بشكل كبير لتسهيل عملية وصول السفن إلى الأماكن التي تبحر إليها، حسب الاتفاقات المبرمة.