«زراعة النواب» تناقش توصياتها بشأن تغطية مصرف السيل في أسوان

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية، التي قامت بها إلى محافظة أسوان، خلال دور الانعقاد السابق، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، على توجيه الشكر للجنة برئاسة النائب هشام الحصري على جهودها في حل مشكلة مصرف السيل الذي كان يمثل بؤرة تلوث في أسوان، حيث بدأت التجهيزات حاليًا لتغطيته، موجهًا الشكر للجنة على دورها في القضاء على تلك المشكلة الكبيرة.

إشادة جهود وزير الموارد المائية

وأشاد المحافظ، بموافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمشروع تغطية مصرف السيل بعد سنوات عديدة، والذي يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 مترا في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن سعادته لتحقيق حلم أهالي أسوان علي أيدى نواب لجنة الزراعة حاليا، موجها الشكر للمحافظ علي دوره وتعاونه مع اللجنة لحل المشكلة.

وأكد الحصري، أنّ اللجنة دائما تسعى المشكلات التي تواجه المواطنين في قطاعي الزراعة والري، مشيرا إلى أنّ مشكلة مصرف السيل كانت مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية.

ووجه النائب هشام الحصري، الشكر أيضًا للبنك الزراعي المصري برئاسة المحاسب علاء فاروق لجهوده وتفاعله مع مشكلات أسوان، خلال زيارة اللجنة لأسوان، حيث قام البنك خلال الزيارة بتجهيز 100 عروسة وغيرها من الفعاليات المهمة.

وقال الحصري إنّ هناك تفاعلا إيجابيًا من البنك، وهو ما اتفق معه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشيرا إلى أن البنك حقق نجاحات غير عادية.

نائب رئيس البنك الزراعى: أغلب مبادرات البنك بدأت من أسوان

وأوضح سامي عبدالصادق نائب رئيس البنك الزراعي، أن أغلب مبادرات البنك بدأت من أسوان، مشيرا إلي زيادة حجم التمويل الزراعى من البنك في أسوان وزيادة حجم الفئات التسليفية واستحداث قرض لشتلات القصب.

وكان وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الحصري، تفقد مصرف السيل؛ للوقوف على مطالبات الأهالي بتغطيته.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتي تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية، من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال. أهالي أسوان في مشكلة مصرف السيل للحفاظ عليهم من مخاطر التلوث.