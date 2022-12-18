إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على «صحراوي أسوان»

شهد الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، اليوم الأحد، إصابة 18 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص

وتلقت الأجهزة بمدرية أمن أسوان إخطارا من مركز شرطة إدفو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 90، ما أدى إلى إصابة 18 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات المختصة لمباشرة التحقيق.