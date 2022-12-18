انطلاق فعاليات الملتقى العلمي لكبار العلماء في يوم اللغة العربية

انطلقت فعاليات ملتقى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، تحت عنوان «اللغة العربية.. لغة كتابة وهوية أمة»، بمشاركة كوكبة من العلماء من علماء الأزهر الشريف، واللغة العربية، وحضور الباحثين، وطلاب العلم ورواد الجامع الأزهر.

ويشارك في الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، والأستاذ الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ويدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويأتي الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء، في إطار اهتمام الأزهر الشريف الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، في إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، من جهود علمية تهدف للحفاظ على هوية الأمة العربية الإسلامية، ولغتها العربية وعلومها الدينية.