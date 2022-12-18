مبادرات شخصية للحفاظ على اللغة العربية في يومها العالمي.. «لغتك هويتك»

تحتفل عدة دول اليوم بيوم اللغة العربية، الموافق 18 ديسمبر من كل عام، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل داخلها عام 1973، عقب جهود حثيثة جرى بذلها منذ خمسينيات القرن الماضي.

ورغم التحديات التي تواجها اللغة العربية في ظل ما تواجهه من محاولات تجاهل مع انتشار المصطلحات الأجنبية، إلا أن هناك العديد من المبادرات الشخصية للحفاظ عليها، وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرزها.

«العربوفونيا» مبادرة شبابية مغربية

«العربوفونيا» مبادرة شبابية مغربية، ترعاها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، وسعت لتأسيس منظمة دولية لإقامة مناظرات حول «لغات البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربُفونية»، لتعزيز مساهمة اللغة العربية في تنمية الحوار والتعاون بين المجتمعات العربية العربُفونية، من بينها إندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وتركيا وأذربيجان والسنغال، وغيرها من الدول التي تتواصل باللسان العربي.

إسراء تطبق «المنهج التواصلي» لتدريس العربية بجامعات الصين

ساعدت إسراء إبراهيم، الحاصلة على الماجستير في الأدب العربي، طلاب جامعة نينغشيا بالصين، التي سافرت إليها بترشيح من مركز تعليم اللغة العربية للأجانب، على تعلم اللغة العربية باستخدام أسلوب مبتكر في الشرح عن طريق الصور والفيديوهات والأغاني، مطبقة «المنهج التواصلي» لنقل اللغة والثقافة، فتشرح اللغة العربية دون أن تتحدث لغة وسيطة لتوصيل المعلومة.

«عفيف» ينشر اللغة العربية في جزر القمر

تعلم «عفيف إسماعيل» اللغة العربية بالأزهر حينما جاء مصر وهو في الـ13 من عمره لينشرها في دولته جزر القمر، التي تتحدث الفرنسية كلغة أساسية، ويعيد إليها مكانتها التي استحوذت عليها لغة المستٌعمر، ويحلم بإنشاء مدرسة متخصصة في تعلم كافة علوم اللغة العربية فقط، كبديل للمدارس الحكومية التي تتحدث بالفرنسية.

مبادرة «لغتك هويتك»

مبادرة «لغتك هويتك»، أطلقتها الدكتور نجوى صابر أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بجامعة الإسكندرية، لإعادة رونق اللغة العربية على ألسنة شباب المصريين وفي نفوسهم وعقولهم، لكون الوضع الراهن يشهد محاولة لإقصاء هذه اللغة والاستعلاء والازدراء، فهناك شعور بالخجل منها.

مطعم يدعم اللغة العربية عن طريق مسابقة

أحد المطاعم بالقاهرة، أعلن عن هدية، لمن يستطع التحدث بالفصحى لمدة 3 دقائق، دون التفوه بكلمة واحدة عامية، لتشجيع الشباب على التحدث باللغة العربية، وعدم إقحام الكلمات الإنجليزية أثناء الكلام بالعامية.