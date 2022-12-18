تدشين مبادرة «ارتقاء» للنهوض بمستوى اللغة العربية لتلاميذ ابتدائي ببني سويف

دشّن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مبادرة «ارتقاء» للنهوض باللغة العربية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي خصصته الأمم المتحدة في الـ 18 من ديسمبر سنوياً بعد إدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل داخل الأمم المتحدة.

المبادرة تستهدف النهوض بمستوى اللغة العربية لتلاميذ ابتدائي

وتستهدف المبادرة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الارتقاء والنهوض بمستوى اللغة العربية بين براعم المرحلة الابتدائية، من خلال تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والبراعم.

تدشين مبادر ارتقاء من مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية ببني سويف

وزار محافظ بني سويف، اليوم، مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية بمدينة بني سويف، والتي شهدت تدشين المبادرة من قاعة المدرسة «عبر تقنية فيديو كونفرانس» على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، و لبنى علي مديرة المدرسة.

مبادرة ارتقاء تستهدف 3 برامج للكتابة والتهجي والطالب المثقف

وتفقد المحافظ بعض أنشطة المبادرة، والتي تشمل 3 برامج رئيسة: برنامج «اكتب»، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية، وما يصاحبها من أنشطة ومسابقات رياضية وفنية ومسرحية، بجانب برنامج «فرسان التهجي» لتنمية روح المنافسة بين البراعم في إتقان مهارات التهجي في اللغة العربية من خلال تنفيذ أنشطة ومسابقات على مستوى المدارس وتدريب الطلاب على بنوك الكلمات التهجي بالفصول الدراسية، إضافة إلى برنامج «الطالب المثقف» لإعداد جيل قادر على المنافسة في مسابقات تحدي القراءة الدولية لكافة المراحل.

واستعرض وكيل الوزارة المخطط العام للمبادرة، والتي يتم تنفيذها بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وتتضمن إجراء اختبار تقييمي لتلاميذ الصفوف من الرابع للسادس وتحليل النتائج ووضع الخطة العلاجية لتحسين نواتج تعلم التلاميذ في مهارتي القراءة والكتابة، وتأتي تزامناُ مع اليوم العالمي للغة العربية.