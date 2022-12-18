«الخارجية»: يوم اللغة العربية⁩ تاريخ فاصل لانتقالها من الإقليمية للعالمية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اليوم العالمي للغة العربية، سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

الهوية العربية خزينة قيمنا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، قائلا « اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا.. حافظة تراثنا.. وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية الذي سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافاً بإسهامها في الحضارة الإنسانية، لغتنا العربية لغة تواصل».