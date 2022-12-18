بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان «مراقبة وتصوير الطيور» الدولي.. الخميس

فى حياة الطيور لغات ثابتة وثقافات وعظة يفهمها من يراقبهم عن كثب وفي محافظة بورسعيد تستقبل سنوياً العديد من أنواع الطيور المهاجرة من مختلف دول العالم حيث الدفء والمرعى ومياه البحر والهواء النقي وتستعد المحافظة لإطلاق «مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور».

النسخة الأولى للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط

وأعلن محمد أبو الدهب نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد عن انطلاق «مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور» يوم الخميس المقبل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية،

وأوضح أن المهرجان يشارك فيه عدد من السفراء والوزراء والفنانين والإعلامين والشخصيات العامة، ويتضمن المهرجان مؤتمر صحفي يعقبه جولة داخل بحيرة المنزلة ويشهد فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل البحيرة.

المشاركة في المهرجان مجانا

وأوضح أن «مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور» هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه ولأول مرة، توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة.

بالإضافة إلى مشاركة المصورين الهواة والمحترفين، لالتقاط الصور البديعة داخل محمية أشتوم الجميل وبحيرة المنزلة التي تعد أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر و بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة علي مدار السنة أو المهاجرة حيث تجد المرعي الطبيعي والهواء النقي والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها «الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق» وغيرها.

تنمية سياحة مراقبة الطيور

وصرح أبو الدهب أن المهرجان هو أول خطوة لتنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تتبناها هيئة تنشيط السياحة.

وأشار إلى أن وجود خطة ترويجية مستحدثة لهيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2022/2023، منها إضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، خاصة «السياحة البيئية».