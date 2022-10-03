لأول مرة في مصر.. مهرجان لتصوير ومراقبة الطيور المهاجرة ببورسعيد

تنشيط السياحة البيئية وإبراز جمال وتنوع الطبيعة في مصر، ربما يحدث بطرق كثيرة، ولكن من الطرق المبتكرة التي جرى تنفيذها مؤخرًا هي إطلاق مهرجان «بورسعيد الدولي الأول لتصوير ومراقبة الطيور».

ويعد المهرجان الذي حمل اسم «Bird watching Tourism»، الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يهتم بالطيور، وتنظمه جهات رسمية ممثلة في هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة بورسعيد، ويقام في ديسمبر المقبل.

دعوة مفتوحة لعشاق ومحبي الطيور

ووقع اختيار المسؤولون عن المهرجان على «محمية أشتوم الجميل» ببحيرة المنزلة، وتعد واحدة من أهم محطات استقبال الطيور المهاجرة في مصر والشرق الأوسط، وتقع على المسار الرئيسي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا خلال فصل الشتاء، وهو دعوة مفتوحة لعشاق الطيور.

و تتميز المحمية بمياها الدافئة وتنوع الكائنات البحرية والأسماك، ما يمثل بيئة مثالية لاستقرار الطيور المهاجرة بها خلال فصل الشتاء، وأمكن رصد أكثر من 250 نوعًا من الطيور النادرة بها، وتمتاز بألوانها الزاهية وأشكالها الغريبة، ما يجذب السائحين حول العالم للمجئ إلى مصر ورؤيتها.

المهرجان يليق ببورسعيد

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أكد في اجتماعه مع قيادات هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، بحضور نجلاء عبد الكريم المدير العام للهيئة، ومحمد أبو الدهب نائب المدير العام، أهمية الحدث وجاهزية الإجراءات، والوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف بورسعيد من المصريين والأجانب وبذل أقصى الجهد لإنجاح المهرجان بما يليق ومكانة المحافظة، ووضعها على خريطة السياحة الدولية.