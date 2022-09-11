تفاصيل تنظيم بورسعيد لمهرجان «مراقبة الطيور المهاجرة».. تنشيط للسياحة

تستعد محافظة بورسعيد، بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتنظيم مهرجان «مراقبة الطيور المهاجرة»، الذي من المقرر أن ينطلق في ديسمبر 2022، ويستهدف هواة مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم، وكذلك هواة السياحة البيئية.

يأتي هذا في إطار أن محافظة بورسعيد تتميز بوجود بحيرة الملاحات شرق مدينة بور فؤاد وكذلك منطقة بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل والتي تحتوي على أكثر من 30 نوعاً من الطيور المهاجرة من أشهرها الفلامنجو والبجع والطيور الخواضات والزرزور وغيرها من الأنواع الأخرى، والتي تكثر أعدادها وتمتاز بألوانها الزاهية وأشكالها المميزة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع مسئولي هيئة تنشيط السياحة، برئاسة نجلاء عبد الكريم مدير عام مكتب تنشيط السياحة ببورسعيد، ومحمد أبو الدهب نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور عصام حنفي مستشار المحافظة للسياحة.

مهرجان مراقبة الطيور إضافة لأنماط سياحية جديدة ببورسعيد

ويأتي تنظيم مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في إطار دعم الترويج السياحي لمقاصد بورسعيد السياحية المختلفة، عبر استغلال وإضافة أنماط سياحية جديدة للمنتج السياحي المتنوع، ووفقاً لخطة المحافظة والتي تستهدف مزيد من التنمية السياحية

وبحسب بيان محافظة بورسعيد فقد استمع المحافظ للأعمال التنسيقية التي تمت حتى الآن بين الجهات المختصة بتنفيذ المهرجان، فضلا عن استعراض شرحا من مسئولي هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة البيئية والطبيعية بمحافظة بورسعيد، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات دولية خاصة بمراقبة الطيور المهاجرة والظواهر الطبيعية الفريدة بالمحافظة.

المحافظ: بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق في السياحة

وأكد اللواء عادل الغضبان، في بيان، أن المحافظة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في القطاع السياحي، وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي، ووضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية بل العالمية، لافتا إلى أن المحافظة شهدت أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة، مشيرا إلى أهمية إلقاء الضوء على المشروعات والكيانات السياحية والفنادق والقرى السياحية المقامة على أعلى مستوى، لإحداث رواج سياحي للمدينة، تماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد.

ووجه مسئولو هيئة تنشيط السياحة الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل، مؤكدين أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة التي حظيت باهتمام المسئولين على مستوى الجمهورية لما لها من طبيعة جغرافية تميزها على سواحل البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، والتي بها العديد من الأماكن التاريخية والأثرية التي تجذب اهتمام العالم بها، ما جعلها على الخريطة السياحية لمصر والعالم.