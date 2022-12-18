تغيير اسم محطة «الأرجنتين» في مترو باريس بسبب نهائي كأس العالم

تحصن أصحاب المحال التجارية في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين اليوم الأحد، فيما غيرت السلطات الفرنسية اسم محطة مترو «الأرجنتين»، لاسيما في ظل سعي فرنسا والأرجنتين إلى تحقيق ثالث ألقابهما في البطولة.

إغلاق المحال التجارية في الشانزليزيه

من جانبه قال إكزافييه جراند جاكو في باريس: «أنا واثق أن فرنسا ستفوز، إنه فريق متماسك بروح الشباب وهو قادر على الفوز، إنه فريق رائع وسيمضي إلى تحقيق اللقب العالمي»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبهم غير مسؤولو مترو باريس مؤقتا اسم محطة «الأرجنتين» لتحمل اسم «فرنسا»، وقاموا بتغطية اسم المحطة بعبارة «هيا أيها الزرق».

وأغلقت المحال التجارية في الشانزليزيه، التي من المتوقع أن تكون مركز الاحتفالات حال فوز فرنسا، كما أغلقت النوافذ تحسبا لذلك.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموجود في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المباراة النهائية، عبر تويتر «لنفعلها مرة أخرى؟»، ونشر مقطعا مصورا لاحتفالات اللاعبين في غرف الملابس بعد الفوز على المغرب في قبل النهائي.