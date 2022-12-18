المكرمون بـ«الفيلم القصير» لقناة القاهرة الإخبارية: التكريم حافز للاستمرار

وسط تواجد عدد من نجوم مصر والوطن العربي، أُقيم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير، إذ جرى الاحتفاء بعدد من نجوم وصنّاع السينما على مشوارهم الفني المليء بالأعمال المميزة، ومن بينهم الفنانة السورية كندة علوش، والمخرج المصري يسري نصر الله، والمنتجة ماريان خوري، وسط أجواء احتفالية، وترحيب وإشادة من الحضور.

حافز استمرار وتقدير

وأكدت الفنانة السورية كندة علوش، في تصريح لموقع قناة القاهرة الإخبارية، أن أحد أسباب سعادتها بتكريم مهرجان القاهرة للسينما القصيرة، يرجع إلى اهتمامها الكبير بالسينما القصيرة التي تحرص دائمًا على المشاركة فيها، مشيرة إلى أن لديها أكثر من فيلم قصير حصدت العديد من الجوائز، وجرى الاحتفاء بها في الخارج، لافتة إلى أن هذا التكريم بمثابة حافز استمرار وتقدير للتعب والمجهود.

وأشادت بفكرة وجود مهرجان للسينما القصيرة، قائلة: «من الضروري أن يكون لدينا مهرجان يهتم بالسينما القصيرة لأن الشباب الذين يريدون إثبات نفسهم في صناعة هذا الفن يمكنهم القيام بذلك عبر تلك المهرجانات للتعبير عن أفكارهم».

تكريم مؤثر

من جانبها، أعربت المنتجة ماريان خوري، عن سعادتها بالتكريم، قائلة: «التكريم بالنسبة لي طبيعي ومتكرر، لكن هذا التكريم يمثل لي الكثير لأنه من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، فهو مميز ومؤثر لأنني دائمًا أرى أن الفيلم القصير مشروع سينمائي مهم جدًا، ولا بد من إعطائه حقه لأن أي سينمائي لا يستطيع الدخول في هذا المجال إلا به، وأولى خطوات النجاح في السينما تكون من خلاله».

«فرحتي الكبيرة ليست بالتكريم لكن الأهم بالنسبة لي هو المهرجان»، هكذا بدأ المخرج يسري نصر الله، حديثه لـ «القاهرة الإخبارية»، مؤكدًا أن الفيلم القصير يجعله مطمئنًا على مستقبل السينما لأن معظم الأفلام من صناعة الشباب.

وأضاف أن أحد أسباب حرصه على التواجد في مهرجان القاهرة للفيلم القصير، هو فضوله ليرى كيف يفكر الشباب في هذا الوقت.

ويرى يسري نصر الله أن وجود مهرجان للفيلم القصير شيء مهم جدًا؛ لما يمنحه من فرصة للشباب الذي لديه حماس شديد في تقديم أفلام للتعبير عن نفسه، وعما يدور حوله.