قناة القاهرة الإخبارية تنشر تفاصيل حفل ختام مونديال قطر: ليلة لا تنسى

تصل اليوم الأحد، بطولة كأس العالم إلى نهايتها، إذ تقام الآن المباراة الختامية بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل الذي استضاف المباراة الافتتاحية.

وقال التقرير المنشور على موقع قناة القاهرة الإخبارية، إنه عقب مباراة الختام تؤدي مجموعة من المطربات أغنية light the sky، من بينهن المطربة الكندية نورا فتيحي، ورحمة رياض من العراق، ومنال من المغرب، بالإضافة إلى المطربة الإماراتية بلقيس التي وصلت قطر منذ أيام قليلة لإجراء التحضيرات اللازمة قبل غنائها في الحفل الختامي للبطولة، وفقا لما نشره موقع فيفا تحت عنوان ليله لا تنسى.

نهائي كأس العالم

وكان المنتخب الفرنسي وصل نهائي كأس العالم بعد تغلبه على المغرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، فيما وصل نظيره الأرجنتيني للمباراة الختامية بعد فوزه على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي شهدت تألقًا ملحوظًا للاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، رغم إصابته، وتعتبر مباراة اليوم آخر فرصة له للفوز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم.