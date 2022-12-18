«صحة بورسعيد»: انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» بالمحافظة

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الخميس 22 ديسمبر الجاري وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» والتي تستهدف محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظة بورسعيد.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأوضح أبو هاشم، أن حملة حقك تنظمي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لكافة المناطق المستهدفة.

عيادات متنقلة

وأشار وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إلى أن المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي تقدم خدماتها داخل كافة وحدات تقديم الخدمة بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بمناطق جنوب وغرب بورسعيد.

خدمات تنظيم الأسرة

ولفت إلى أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة بالمجان، وبمناطق جنوب و غرب بورسعيد عن طريق العيادات المتنقلة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أطلقت حملة حقك تنظمي لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بـ 25 محافظة على مستوى الجمهورية.