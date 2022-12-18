في رحلتها الأولى.. وصول السفينة «ARTANIA» إلى ميناء بورسعيد السياحي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل مساء أمس السفينة السياحية ARTANIA، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 505 سائحين و456 طاقم بحارة، وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من مواني دول العالم.

السفينة متجهة إلى شرم الشيخ

ومن المقرر صعود 427 سائحا فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمدينة القاهرة، وستغادر السفينة الميناء متوجهة إلى ميناء شرم الشيخ، لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

التنسيق مع الجهات المعنية

وفى هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية بميناء بورسعيد السياحي لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية مواني المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في مواني المنطقة ومعدلات الأمان بها.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها في عام 1984 ويبلغ عمرها 38، مملوكة لشركة Artania Shipping Company GmbH وتديرها شركة «فونيكس رايزن» الألمانية للرحلات البحرية،وتستوعب 1260 راكبًا ويخدمها طاقم مكون من 537 شخصًا، مزودة بـ 8 طوابق، بإجمالي 594 كابينة.