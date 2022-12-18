«أقنعة» فيلم قصير لشباب «الفنون المسرحية».. وأحد أبطاله: الجميع يصاب بلعنة

يعمل عدد من شباب الممثلين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بتصوير فيلم قصير يحمل اسم «أقنعة»، وهو الفيلم الذي سيجرى تصويره وإنتاجه بجهود ذاتية، خلال الأيام المقبلة.

محسن: تدور أحداث الفيلم ببيت كبير يعيش فيه الثلاثة أصدقاء

وقال الفنان محمد محسن، أحد أبطال الفيلم القصير لـ«الوطن»، إن الفيلم القصير سيشاركه في بطولته عدد من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وفيه سيصاب «محسن» بلعنة خلال مجريات أحداث الفيلم، والذي تدور أحداثه في بيت كبير يعيش فيه الثلاثة أصدقاء بنفس العقار.

محسن: ثلاثة أصدقاء كل منهم سيستعمل أقنعة مختلفة في حياته

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء كل منهم سيستعمل أقنعة مختلفة في حياته منها قناع القوة، أو قناع السخرية الدائمة، ومن ثم يصابون جميعهم بلعنة تجعلهم غير قادرين على استعمال الأقنعة التي تحميهم من المجتمع، من وجهة نظرهم.

وأشار «محسن»، إلى أن السينما المصرية نجحت في العودة من جديد لمكانتها بعد تقديمها العديد من الأعمال الناجحة التي حققت إيرادات كبيرة خلال الأشهر الماضية، خاصة موسمي عيد الفطر والأضحى، موضحا أنه قد شارك في إنتاج العديد من الأعمال السينمائية الناجحة كفيلم «عمهم»، وفيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل» للنجم محمد هنيدي، ومسرحية «حتى لا يطير الدكان».

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محسن كان مشاركته بمسلسل «مكتوب عليا»، بطولة الفنان أكرم حسني، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، حيث جُسد فيه دور شخص تنقلب حياته بعد تعرضه للسحر، حيث إنه خلال الأحداث مر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة السحر.