المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها يطلق مبادرة «لا للتنمر»

حذر الدكتور أحمد محمد يوسف عليق، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، من خطورة العنف ضد المرأة، وتداعيات تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري.

تمكين المرأة المصرية

وأكد عميد الخدمة الاجتماعية، خلال المبادرة التي أطلقها المعهد تحت شعار «لا للتنمر»، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن مصر تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي تعمل بجدية لتمكين المرأة وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد بمثابة خارطة طريق لتمكينها وحمايتها من كل مظاهر العنف والتنمر.

وذكر «عليق»، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 2017 عاماً للمرأة المصرية، يعد سابقة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية باعتباره واجباً وطنيا.

دعم المرأة المصرية

وأشارت منى هدهد مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد، إلى أن الدولة بذلت جهوداً مكثفة لدعم المرأة وتوفير كافة أوجه الحماية لها وفقا للأستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتى أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مفهوم التنمر ومسبباته

وخلال الندوة، قدمت ضابطات قسم مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن بالقليوبية محاضرة تعريفية حول مفهوم التنمر وأنواعه ومسبباته ودوافعه، تبعها سلسله من اللقاءات مع الطلاب والاستماع لرؤاهم حول العنف ومخاطره وكيفية مواجهته.