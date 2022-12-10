عميد المعهد العالي للفنون الشعبية: طلابنا يدرسون تقنيات وتوثيق «الفولكلور»

قال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وممثل الوفد المصري في اليونسكو، إن المعهد هو الوحيد في الوطن العربي الذي يقدم الثقافة الشعبية للطلاب منذ 40 عاما، ويخرج منه طالب متخصص في العادات والتقاليد والأدب الشعبي «الفولكلور» وفنون التشكيل الشعبي وفنون الأداء الشعبي والغناء، وتقنيات توثيق التراث الشعبي، لافتا إلى أن التخصصات يشملها البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا.

شبابنا واعد وقدرتهم على حفظ التراث كبيرة

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، أن هناك اهتماما كبيرا من الطلاب بالتراث، ولدينا أمل في قدرتهم على حفظه: «شبابنا واعد وقدرتهم على حفظ التراث كبيرة ومثلوا المعهد في عدة مهرجانات وفعاليات دولية».

مسرحية مستلهمة من فن الأراجوز

وأشار الدكتور مصطفى جاد إلى أن طلاب المعهد خلال مرحلة البكالوريوس قدموا مسرحية مستلهمة من فن الأراجوز، لافتا إلى أن التراث المادي مرتبط باتفاقية الآثار والمواقع الأثرية، والتراث غير المادي هو التراث الشعبي الذي يتضمن العادات والتقاليد والفنون المتوارثة.