عرض 5 أفلام قصيرة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44، والتي يترأسها الفنان حسين فهمي، تُعرض 5 أفلام قصيرة، اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

ويُعد فيلم «قصة قصيرة» لـ بي غان، إنتاج الصين، أحد أبرز عروض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول حكاية خرافية.

ماسح أحذية في بوليفيا

كما يُعرض فيلم أنجيلو لـ أليكس بلمب، إنتاج بوليفيا، وتدور أحداثه حول صبي يعمل ماسحًا للأحذية في بوليفيا، يلجأ إلى قوة الخيال حتى يهرب من الواقع القاسي الذي يغلف حياة الشوارع.

أما فيلم إطلاق سراح لـ إيفلين شوينفيلد، إنتاج ألمانيا، تدور أحداثه حول ليون الذي يقرر زرع رقاقة إلكترونية في رأسه حتى يحافظ على علاقته العاطفية، وهو ما يمنحه الفرصة لتعزيز وتقوية شخصيته.

وفيلم الوقوف عارية لـ كارولين هالير، إنتاج فرنسا، يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول ناشطتان عاملتان بالجنس تجدان نفسيهما في حجز الشرطة بعد اندلاع أحداث عنف في تظاهرة نسوية.

فيلم صاحبتي لـ «كوثر يونس»

أما فيلم صاحبتي، لـ كوثر يونس، إنتاج مصر، يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول على الذي ينصاع لاقتراح حبيبته ويضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.