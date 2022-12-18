انقطاع المياه 5 ساعات عن منطقة منقباد بأسيوط لأعمال تطهير

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بانقطاع المياه عن قرية منقباد مركز أسيوط وذلك لإجراء عمليات تطهير بئر الصرف الصحي الخاص بالمحطة لمدة 5 ساعات على أن يكون ذلك اليوم الأحد من الساعة 11 مساء إلى فجر يوم الاثنين الساعة 4 صباحا.

توفير تدابير المياه

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خلال بيان، المواطنين بتوفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

الدفع بسيارات مياه

وطمأن المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كافة المواطنين أنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.