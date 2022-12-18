كنز جديد في شقة توفيق الحكيم.. برقية لفريق مسرح «طب الأزهر» بخط يده

عثر الشاب «محمد فوزي» الذي اشترى شقة بالقاهرة من حفيد الكاتب توفيق الحكيم، على كنز جديد للروائي الكبير، يتمثل في برقية أرسلها «الحكيم» إلى فريق المسرح بكلية الطب بجامعة الأزهر يعتذر عن حضوره لعرض مسرحية أهل الكهف لظروف طارئة لم يفصح عنها التلغراف.

كان الشاب عثر داخل الشقة الجديدة التي حصل عليها لغرض تجاري بمحافظة القاهرة، من أحد المصريين المغتربين بدولة أوروبية، - حفيد توفيق الحكيم - على أوراق للكاتب الكبير بخط يده عبارة عن سيناريوهات ومسرحيات.

ليستوقفه قبل مغادرة المكان أوراق كتب عليها «أهل الكهف» ومذيلة بتوقيع الكاتب الكبير «توفيق الحكيم»، ولمعرفته السابقة بمشروع تحويل أهل الكهف لتوفيق الحكيم لسيناريو ولكن توقف إنتاجه، فالتقط الأوراق ليتأكد مما رأى، ويبحث داخل الأوراق والكراتين، ليجد كنز توفيق الحكيم داخل شقته فما كان منه سوى طلبه التواصل مع وزارة الثقافة لإيداعها بها.

كنز شقة توفيق الحكيم

كنز شقة توفيق الحكيم الذي وجده «فوزي» ضم العديد من السيناريوهات المنفذة والتي لم يخرج بعضها للعلن وكتابات بخط يده، وأعمال إذاعية وأدبية للكاتب توفيق الحكيم وطه حسين والمخرج حامد حنفي، وفقا لحديث «فوزي» لـ«الوطن» حول كنز توفيق الحكيم.

برقية من توفيق الحكيم لطلاب مسرحية أهل الكهف

وكشف «فوزي» صاحب كنز توفيق الحكيم عن البرقية التي عثر عليها بأنه مرفق معها إيصال الإرسال ونسخة من مقدمة للمسرحية تضم أسماء الطلاب المؤدين للعمل المسرحي.

اعتذار حضور «الحكيم» لعرض مسرحية «أهل الكهف»

تضمن نص البرقية بكنز شقة توفيق الحكيم «فريق التمثيل بكلية الطب جامعة الأزهر مسرح 26 يوليو القاهرة كنت أتمنى حضور عرضكم الليلة لولا ظرف طارئ - قلبي معكم وأنتم تجسدون أهل الكهف» وفي النهاية توقيع «توفيق الحكيم» بخط يده.

وإيصال للتلغراف كتب بإعلاه «الجمهورية العربية المتحدة وزارة المواصلات - هيئة المراسلات السلكية واللاسلكية برقية وختم المكتب والشركة المصرية للطباعة والنشر التوفيقية».

أدوار طلاب أهل الكهف بكنز شقة توفيق الحكيم

وكانت أدوار الطلاب بالعمل المسرحي «أهل الكهف» أحد محتويات كنز شقة توفيق الحكيم كالتالي:

- وجيه عزام: في دور مشيلفيا

- زكي دسوقي: في دور مرنوش

- عمر صديق: في دور ميليخيا

- عبد الرحمن الغول: في دور الملك

- محمد عبد الفتاح: في دور غالياس

- محمد عبد الحميد: في دور الصياد.

الإدارة المسرحية: الطالب محمد عبد العال.

- المخرج المساعد: الطالب محمود عبد المجيد.

- الموسيقى التصويرية: محمد حسن.