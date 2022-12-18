استجابة لـ«الوطن».. 3 جهات ثقافية تطلب التواصل مع صاحب شقة «كنز توفيق الحكيم»

طلبت 3 جهات ثقافية تواصلها مع الشاب «محمد فوزي» الذي عثر على أسطوانات لحلقات إذاعية وأعمال أدبية بخط يد الأديب توفيق الحكيم داخل شقة اشتراها بالقاهرة؛ لبحث آليات الحفاظ على «الكنز الأدبي» للروائي الكبير.

وجاء في مقدمة الجهات التي طلبت التواصل مع الشاب، المخرج ياسر صادق مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الذي طلب إضافة كنز توفيق الحكيم والأدباء الآخرين بمتحف رموز الفن والمسرح المنتظر افتتاحة قريبا،

وطلب المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة التواصل مع الشاب لحفظ الكنز الثمين للأديب الكبير، وأيضا هاني أبو الحسن سلام مدير صندوق التنمية الثقافية، الذي طالب بالمحافظة على أعمال الحكيم من الضياع.

من جانبها تواصلت حنان حامد حنفي مع الشاب محمد فوزي، لتحتفظ بالأوراق والأعمال الإذاعية المكتوبة بخط يد والدها، قائلة: «سعيدة بالاكتشاف ده حسيت إن والدي لسه عايش بأعماله» واستجاب الشاب لها، وقرر وفق حديثه لـ«الوطن» إنه قرر منح ابنة المخرج حامد حنفي أوراق والدها.

كنز توفيق الحكيم

ويأتي ذلك استجابة لما نشره «الوطن» تحت عنوان «العثور على كنز توفيق الحكيم بالصدفة في شقة قديمة بالقاهرة.. كتب وسيناريوهات بخط يده» بعدما عثر الشاب «محمد فوزي» على كنز توفيق الحكيم داخل إحدى الشقق التي اشتراها لغرض تجاري، ووجد داخلها العديد من الكراتين والكتب والسيناريوهات بخط يد الكاتب توفيق الحكيم، ليكتشف أنها النسخة الأصلية لسيناريو وحوار مسرحية «أهل الكهف» بجانب سيناريوهات وحلقات إذاعية لطه حسين والمخرج حامد حنفي.

هذا بجانب أوراق أصلية بخط أيدي الأدباء فضلا عن عدة مبدعين آخرين، إذ تبين للشاب أن الشقة كانت مكتب لتوفيق الحكيم وحامد حنفي وأن البائع حفيد توفيق الحكيم.