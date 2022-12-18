وكيل تعليم كفر الشيخ يطلق مبادرة «دوي» لضمان حقوق الفتيات

أطلق محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة «دوي الوطنية»، بتعليم كفر الشيخ، خلال احتفالية شهدها المسرح المدرسي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة، والدكتور السيد الويشى، مدير تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، وجميله جناح، وكيل إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وعدد من قيادات المديرية، والطلاب وعدد من أولياء الامور، وأهالي كفر الشيخ.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: المبادرة المساواة بين الجنسين

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هدف المبادرة المساواة بين الجنسين، لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية، لتطوير مهارات التعبير عن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، وترسيخ حقوق الفتاة، لتُشارك بحُرّية وتصل أفكارها للأسرة والمجتمع.

برنامج الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية مقدمة عن تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، ومناظرة عن «التغيرات المناخية»، لتلاميذ مدارس صقر للغات، بإدارة دسوق التعليمية، ومسرحية عن «السعادة»، لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومناظرة عن «الزواج المبكر»، لطالبات مدرسة الدسوقي الإعدادية بنات بإدارة دسوق التعليمية، وقصيدة عن «تربية البنات»، للطالبة أسماء صبري البلتاجي، بإدارة قلين التعليمية، وأنشودة «المرأة في الأديان»، للطالبة مريم عشماوي فتحي، بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، وقصيدة عن «التنمر»، للطالبة حسناء نصر، بمدرسة تجريبية المعلمات بإدارة شرق كفر الشيخ، ومسرحية عن «التنمر»، لطالبات مدرسة الثانوية الزراعية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

كما شملت الاحتفالية أيضاً مناظرة عن «عمل المرأة»، لطالبات مدرسة أبو مندور الإعدادية، بإدارة دسوق التعليمية، وتقرير عن مبادرة «دوي»، لطالبات مدرسة النجاح الإعدادية بنات بإدارة دسوق التعليمية، واسكتش تمثيلي، لطالبات مدرسة الشهيد مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان بإدارة قلين التعليمية، ومناظرة عن «مناهضة العنف ضد المرأة»، لطالبات مدرسة الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وقصيدة «اتحضر للأخضر»، للطالبة راقية محمد، بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.