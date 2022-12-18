رغم خسارته بمستر أولمبيا.. أهالي كفر الشيخ: «بيج رامي» رقم واحد عالميا

عاش أبناء محافظة كفر الشيخ خلال الساعات الماضية لحظات صعبة بعد خسارة بيج رامي بنسخة بطولة مستر أولمبيا 2022 وحصوله على المركز الخامس.

ورغم شدة حزن أبناء كفر الشيخ لعدم فوز ابنهم رامي السبيعي بطلاً للعالم لهذه النسخة وحصل على المركز الخامس إلا أنهم ينصبون «بيج رامي» رقم واحد في العالم في قلوبهم لما حققه لبلده مصر، ومسقط رأسه كفر الشيخ، ووطنه العربي، بعدما حصد لقب بطل مستر أولمبيا على مدار عامين متتالين في عامي 2020،2021.

أهالي كفر الشيخ يشيدون ببيج رامي

يقول أبو السعود مرزوق، من أبناء مركز بلطيم، وصديق أسرة بيج رامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا لا ننكر ما نحن فيه بفضل البطل العالمي رامي السبيعي من فرحة وفخر قد عشناها على مدار عامين كونه بطلاً للعالم في بطولة مستر أولمبيا لعامين سابقين، واليوم نحن كأبناء مدينتي بلطيم، والبرلس ننصب «بيج رامي» بطلاً للعالم لما يحظى به من شعبية جارفة وحب في قلوبنا، ونحن واثقون أن البطل لا ينكسر وأنه سوف يعاود حصد اللقب العام المقبل ونحن على ثقة من ذلك، مشيرا إلى أنه يظل في عيوننا بطل العالم ولا نعرف غيره.

ويشاركه في الرأي سلامة الصديق أحد أبناء مركز بلطيم بالمحافظة، قائلا إن ما حققه بيج رامي، في تاريخ سجله الرياضي يدعو للشموخ ويجعلنا ندعمه دائما من خلال المساندة الشعبية له بمسقط رأسه ببلطيم، وفي أي محفل رياضي دولي يشارك فيه فهو في القلب ونحبه كثيراً فهو رقم واحد لدينا دون منافس حتى وإن لم يوفق ببطولة مستر أولمبيا وحصوله على المركز الخامس عالمياً.

دعم شعبي واسع لبيج رامي

ولم يتوقف نهر العطاء عند هذا الحد بل دشن عدد كبير من أبناء محافظة كفر الشيخ، وخاصة في مسقط رأس بيج رامي بمدينة بلطيم بالمحافظة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «بيج رامي بطلنا رقم واحد»، معربين عن تأهلهم أن من حقق لهم السعادة لن يخذلهم فيما هو قادم.