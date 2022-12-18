جراحات عيون وقلب وأطراف صناعية لغير القادرين في كفر الشيخ

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، بإجراء 33 عملية قلب وعيون، فضلاً عن تسليم 13 جهازا تعويضيا للمرضى غير القادرين وذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في ظل التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم

ومن جانبه، شدّد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي تُقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفي المناطق الأكثر احتياجاً، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان قدمت في جانب عمليات العيون في محافظة كفر الشيخ 11 ألفا و262 عملية، وفي مجال عمليات القلب تم إجراء 2392 عملية، فضلاً عن تسليم 1152 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.