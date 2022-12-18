قبل زفافها بشهر.. وفاة فتاة مثأثرة بإصابتها في حادث سير ببني سويف

لفظت فتاة في مقتبل العمر انفاسها الأخيرة، مساء اليوم الأحد، داخل مستشفى بني سويف التخصصي متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر من الآن، وجرى نقل جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

تفاصيل وفاة فتاة قبل زفافها بشهر في بني سويف

وكانت الفتاة المتوفية وتدعى آية أيمن 25 عامًا تعرضت إلى حادث مروري الأسبوع الماضي وتعرضت لإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي حتى لفظت انفاسها الأخيرة مساء اليوم ونعاها عدد كبير من صديقاتها.

صفحات أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي تتحول لدفتر عزاء

وقالت سارة منصور إحدى صديقات الفتاة المتوفية: «رحمة الله عليها كانت من أحسن الناس الذين تعاملت معهم، فكانت على خلق حسنة السمعة بشوشة الوجه، ولنا مواقف كتيرة معاها حلوة».

وكتبت مديحة شاهين إحدى صديقاتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: ربنا يرحمك يا آية ويسامحك ويصبر أهلك، كنتي بتجهزي لفرحك ومتعرفيش إنك هتبقي عروسة في الجنة ياحبيبتي ادعوا لآية أيمن بالرحمة.

ونعتها أخرى تدعى فاطمة إبراهيم قائلة: اتعاملت معاها مرة واحدة بنت في قمة الأدب أقسم بالله مش مصدقة قلبي وجعني عليكي والله.. انا لله وانا اليه راجعون.

ويجرى الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها ودفنها بمقابر العائلة.