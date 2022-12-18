إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

أُصيب شخصان، اليوم الأحد، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق زراعي رابط بين قريتي صفط راشين ومنشأة أبو مليح جنوب مركز سمسطا ببني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي يربط مركزي سمسطا وببا، أسفر عن إصابة شخصين، ووجه بسرعة انتقال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء مصابي الحادث

وتبين أن المصابان هما «ربيع طه»، 35 سنة، مقيم صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات متفرقة، و«فاطمة. ص . م. ص»، 28 سنة، مقيمة منشية أبو مليح، مصابة كسر مضاعف بالساق اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وأخطرت جهات التحقيق.